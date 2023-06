Ultime Notizie – “Politiche per inserimento dei lavoratori rifugiati”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i(Unhcr) ha insignito Amazon Italia del ‘Welcome-Working for refugee integration’ per il 2022. Un riconoscimento che premia l’azienda di e-commerce per l’impegno dimostrato nel promuovere interventi specifici per l’diall’interno dei suoi ambienti di lavoro e il sostegno nella diffusione di una cultura di inclusione ed equità. Nel corso degli ultimi anni, sono stati oltre 200 i profughi che hanno trovato occupazione in Amazon, provenienti da 31 Paesi, tra cui Nigeria, Pakistan, Gambia, Ucraina. Il riconoscimento ottenuto da Unhcr segue di pochi giorni l’annuncio da parte dell’azienda, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, di impegnarsi ad assumere almeno 5milain Europa nei prossimi tre anni e ulteriori 5mila ...