Ultime Notizie – Liberate due tartarughe nella zona delle piattaforme Eni a largo di Ravenna

(Di lunedì 26 giugno 2023) “Lesono lapiù sicura dove liberare lemarine perché oltre a essere un habitat dove possono trovare subito da mangiare, sono anche unainterdetta a qualsiasi tipo di attività, tra cui la pesca” Così Simone D’Acunto, Direttore CESTHA – Centro Sperimentale Tutela degli Habitat – dopo la liberazione oggi di 2 esemplari di tartaruga marina nei pressi della piattaforma Eni Porto Corsini Mare Ovest-C adi. Dopo un periodo di riabilitazione i due esemplari sono stati riportati in mare. “Quest’anno è stato un anno eccezionale di recuperi. Grazie alla collaborazione dei pescatori – ha continuato D’Acunto – abbiamo avuto anche 80contemporaneamente nel nostro centro e quindi tutte quelle che sono guarite le liberiamo. ...

JESOLO - Turista rischia di soffocare, salvato dal personale della spiaggia di Nemo e dal 118 di Jesolo . E' accaduto venerdì scorso, nel tratto di spiaggia antistante a via Levantina. È qui che una ...Ledopo il 'semi golpe'. La Difesa russa pubblica un video del ministro che sarebbe stato girato durante il suo viaggio al fronte. Il destino della Wagner e le dichiarazioni di Blinken e ...A tal proposito, seguiremo questa giornata in diretta aggiornandovi su tutte lea riguardo, dalla possibile conferma di Quota 103 alla data in cui Quota 41 potrebbe essere estesa a ...

Ucraina, ultime notizie. Nessuna notizia di Prigozhin. Shoigu visita le truppe e Mosca revoca misure ... Il Sole 24 ORE

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, "Penso che ci siano motivi per pensare che ciò possa accadere", ha detto Greg Maffei sull'ingresso del team di Michael Andretti ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...