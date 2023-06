Ultime Notizie – Incidente Casal Palocco | “youtuber andava a oltre 120 km h con suv”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Viaggiava a120 km orari la Lamborghini guidata dalloMatteo Di Pietro mentre lo scorso 14 giugno percorreva via di Macchia Saponara, a, poco prima dell’impatto con la Smart Forfour su cui si trovava il piccolo Manuel morto nell’. E’ quanto emerge dall’ordinanza con cui il gip di Roma Angela Gerardi ha disposto gli arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, il giovane indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni che era alla guida del suv Lamborghini. Nell’in cui ha perso la vita il bambino di 5 anni sono rimasti feriti anche la mamma e la sorellina di 4 anni. All’arresto di Di Pietro si è arrivati dopo le indagini condotte da polizia locale e carabinieri, coordinati dalla procura di Roma. Dall’esame dei dati dal gps del ...

Adesso tutti vogliono Hirving Lozano . Il messicano del Napoli è ufficialmente sul mercato e anche i club del suo Paese proveranno a convincerlo a tornare in patria il prossimo anno. Secondo Antena 2, ...Matteo Di Pietro , il 20enne ai domiciliari per l' incidente di Casal Palocco , si presenta oggi dal gip. Nei confronti dello youtuber le accuse sono di omicidio stradale e lesioni. Ieri a Casal ...Udienza interrotta dalla rabbia della madre di un ragazzo ucciso a Gragnano . Aula 318, i giudici di appello fanno appena in tempo a leggere la sentenza a carico dei due assassini (conferma della ...

Ucraina, ultime notizie. Premier russo, garantire sovranità intorno a Putin. Prigozhin resta ... Il Sole 24 ORE

I tornei dell'ultima settimana hanno visto le vittorie nei tornei rispettivamente del Queen's e di Halle del neo numero uno al mondo Carlos Alcaraz (nuovamente) e del kazako… Leggi ...Affluenza alle urne in forte calo in Molise dove ha votato il 47,94 degli aventi diritto. Nel 2018 era stata del 52,17 per cento, ma in quella tornata elettorale i seggi rimasero aperti solo la domeni ...