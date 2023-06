Ultime Notizie – Confsal | Margiotta riconfermato segretario generale all’unanimità

(Di lunedì 26 giugno 2023) Angelo Raffeleè statooggi, dal decimo Congresso delladel sindacato. “Il tema di questo decimo Congresso è ‘Dare valore al lavoro’”, ha detto. “E questo vuol dire dare valore al lavoro dalla prevenzione alla sicurezza alle retribuzioni. Non è uno slogan, è una missione di tutto il mondo, che stiamo portando avanti con costanza, pazienza e determinazione in tutte le sedi di confronto istituzionale e politico, portando contributi concreti e ricevendo significativi riscontri alle nostre proposte in materia di sicurezza sul lavoro, di contratto e di retribuzione”, ha aggiunto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito È il mese del Pride: ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito È il mese del Pride: ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e ...

Ucraina, ultime notizie. Media, Prigozhin sarebbe stato visto in un hotel di Minsk. Rublo ai minimi Il Sole 24 ORE

Diletta Leotta sta per diventare mamma per la prima volta, è in attesa della bimba insieme al compagno Loris Karius. In attesa del lieto evento, approfittando di una pausa anche ...SLB (NYSE:SLB) will hold a conference call on July 21, 2023 to discuss the results for the second quarter ending June 30, 2023. The conference call is scheduled to begin at 9:30 am US Eastern time and ...