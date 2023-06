Uif | ' cresce il flusso di segnalazioni sospette sul Pnrr'

(Di lunedì 26 giugno 2023) Aumentano ledi operazionisui fondi che ildestina alle imprese giunte alla Uif, l'unità di informazioni finanziarie istituita presso la Banca d'Italia. Come si legge negll'...

... per quelle a rischio alto e medio - alto, è risultato positivo nell'89,5% dei casi" rileva la. "Si tratta di un dato che conferma l'efficacia delle classificazioni e delle valutazioni condotte ...... per quelle a rischio alto e medio - alto, è risultato positivo nell'89,5% dei casi" rileva la. "Si tratta di un dato che conferma l'efficacia delle classificazioni e delle valutazioni condotte ...... per quelle a rischio alto e medio - alto, è risultato positivo nell'89,5% dei casi" rileva la. "Si tratta di un dato che conferma l'efficacia delle classificazioni e delle valutazioni condotte ...

Aumentano le segnalazioni di operazioni sospette sui fondi che il Pnrr destina alle imprese giunte alla Uif, l'unità di informazioni finanziarie istituita presso la Banca d'Italia. (ANSA) ...