UFFICIALE | Lucioni lascia il Lecce | ecco il suo nuovo club

(Di lunedì 26 giugno 2023) Fabio, ex difensore del, si è trasferito a titolo definitivo nel campionato di Serie B, al Palermo Fabio, ex difensore del, si è trasferito a titolo definitivo nel campionato di Serie B, al Palermo. Lo ha comunicato ilgiallorosso con una nota apparsa sul proprio sito web. NOTA – L’U.S.comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabioal Palermo F.C.

Primo colpo ufficiale del Palermo che si è assicurata la firma dell'ex Reggina Lucioni, reduce da due promozioni di fila in serie A. Ecco la nota del club rosanero: Il Palermo ...Primo acquisto del mercato estivo per la prossima stagione dei rosanero che rinforzano la difesa con il centrale ex Benevento, Lecce e Frosinone ...