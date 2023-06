UFFICIALE | Gündogan firma per il Barcellona!

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il Barcellona ha ufficializzato l’ingaggio diin arrivo a parametro zero dal Manchester City. Il calciatore nativo di Gelsenkirchen in Germania, di origini turche, lascia così il club dei Citizens, per andare a rinforzare il centrocampo dei catalani. Il contratto disarà valido fino al 30 Giugno 2025, con opzione di prolungamento per un’altra stagione. Presente, inoltre, nel contratto, una clausola rescissoria di 400 milioni di euro. Vediamo le tappe che hanno portatoal Barcellona. Dopo gli esordi avvenuti nel Bochum, l’ex-Manchester City si trasferisce a soli 18 anni nel Norimberga. La sua crescita prosegue spedita e viene notato presto dagli scout del Dortmund, da sempre attenti al settore giovanile. Nel 2011il contratto con il Borussia e inizia anche a vincere trofei, nella prima ...