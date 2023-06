Ecco gli aggiornamenti di Stefano Antonelli: "Va al Tottenham che ha cambiato management e si è espresso già su. Sarebbe un giocatore da Napoli come lo sarebbe per la Roma o per l'Inter per ...... il pacchetto arretrato avrebbe comunque necessità di altri due innesti: sidi Azpilicueta .... Versatile, forte, ha anche la vetrina dell'Europeo: il prezzo potrebbe lievitare, ma avere ...... Andrea Cambiaso ottimo col Bologna e nell'orbita Juve, siun gran bene di Caleb Okoli (... e poi i già affermati Giorgio Scalvini (Atalanta) e Destiny Iyenoma(Udinese). A centrocampo i ...

Udogie, parla il suo agente: "Sarebbe un giocatore da Napoli" DailyNews 24

Stefano Antonelli ha parlato del suo assistito numero 1: Destiny Udogie. Dopo due grandi stagioni con la maglia dell'Udinese, adesso il calciatore è finalmente pronto al grande salto. Il Tottenham ...L’agente del giocatore dell’Udinese ai microfoni di Radio Crc: “Tutti lo danno per certo che vada in Nazionale maggiore dopo l’Europeo” ...