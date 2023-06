Udogie | l’agente | “Da Nazionale maggioe e da big italiana ma va al Tottenham”

di Destiny, Stefano Antonelli , si è espresso sul terzino che ha trascorso'ultima stagione in prestito con' Udinese dopo essere stato acquistato con un anno d'anticipo dal ...Commenta per primo Destinydopo le ottime stagioni in Serie A lascia'Udinese e vola in Premier League. Il suo, Stefano Antonelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC. Queste le sue parole ...FIFA, Stefano Antonelli, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Crc, ha svelato il futuro del suo assistito Destiny. Il classe 2002, ormai, è promesso sposo del ...

News Udinese – Parla l’agente di Udogie: “Pronto per la nazionale” Mondo Udinese