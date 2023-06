Ucraina | ultime notizie Putin | i miliziani Wagner entrino nell’esercito o vadano in Bielorussia Prigozhin | «Non era golpe»

(Di lunedì 26 giugno 2023) Discorso alla nazione diche dà tre soluzioni ai: entrare, tornare a casa o riparare inparla per la prima volta dopo la marcia verso Mosca. Non volevamo «rovesciare il governo» ma «protestare contro la distruzione» della. Lukashenko ha offerto una soluzione «per la continuazione delle operazioni» delle milizi. Biden afferma che gli Usa non sono coinvolti in lotte tutte interne alla Russia. Prosegue intanto la controffensiva di Kiev, che annuncia la liberazione di un villaggio nel Donetsk e di aver superato il fiume Dnipro

Nessuna conferma da parte, ma questa è la linea tenuta nellesettimane. L'esplosione della diga di Kakhovka e la rottura del bacino idroelettrico ha reso più facile l'attraversamento ...Nelleore, il presidente della Lituania Gitanas Nauseda ha detto di non avere al momento ... SHOIGU VISITA TRUPPE IN, DUBBI SU DATA Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha ...

"Stiamo monitorando la situazione in Russia, quanto accaduto è un fatto interno e mostra l'enorme errore strategico di Putin" nel dar vita "all'invasione illegale dell'Ucraina". Così il segretario gen ...La ricomparsa di Prigozhin con un messaggio per nulla conciliante segnala che la sfida a Putin non è esaurita. Ma la confusione regna ancora. E le forze della resistenza guadagnano terreno a Kherson ...