Ucraina | ultime notizie Putin | i miliziani Wagner entrino nell’esercito o vadano in Bielorussia Prigozhin | «Non era golpe» Biden invita Meloni

(Di lunedì 26 giugno 2023) Discorso alla nazione diche dà tre soluzioni ai: entrare, tornare a casa o riparare inparla per la prima volta dopo la marcia verso Mosca. Non volevamo «rovesciare il governo» ma «protestare contro la distruzione» della. Lukashenko ha offerto una soluzione «per la continuazione delle operazioni» delle milizi.afferma che gli Usa non sono coinvolti in lotte tutte interne alla Russia. Prosegue intanto la controffensiva di Kiev, che annuncia la liberazione di un villaggio nel Donetsk e di aver superato il fiume Dnipro