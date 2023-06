Ucraina | ultime notizie Media | Prigozhin sarebbe stato visto in un hotel di Minsk Rublo ai minimi

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tra gli applausi della folla i miliziani Wagner hanno lasciato la città russa di Rostov e le regioni di Voronezh e Lipetsk, ma un fitto mistero avvolge le sorti del loro leader Progozhin. Il blitz a metà dialla guida dei miliziani della Wagner, pur fra i mille interrogativi che ancora attendono risposta, ha indebolito come non mai la figura del leader del Cremlino. Blinken sottolinea le evidenti “crepe nel sistema di potere di Putin”. Kiev lancia una “grande offensiva” sul fronte orientale. -

Dopo aver toccato un minimo di 23 euro lo scorso primo giugno il gas ha ripreso a salire nelle tre settimane, preoccupa la prossima scadenza degli accordi per il transito dall'. Le informazioni sono di ieri sera, con un video di Prigozhin che lasciava il quartier ... dicendo che il Cremlino ha 'sempre rispettato le loro azioni eroiche' in prima linea.

Ucraina, ultime notizie. Premier russo, garantire sovranità intorno a Putin. Prigozhin resta ... Il Sole 24 ORE

Reazione nel complesso molto sobria quella dei mercati dopo il weekend di caos che ha interessato la Russia. In avvio di contrattazioni il rublo ha risentito brevemente dell’accaduto, arrivando a perd ...L’esercito: liberati 130 chilometri quadrati dall’inizio delle operazioni. Progressi anche nella zona di Bakhmut. 007 Gb: la controffensiva prende slancio ...