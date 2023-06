... fino alla clamorosa e positiva svolta con la leadership di una giovane donna come Elly. ... neocoloniale dell'invasione criminale dell'da parte delle truppe regolari e mercenarie di ...... che - dall'inizio del conflitto, da quando la Russia ha invaso l', mantengono posizioni ... Pd senza una linea chiara in politica estera' Ellyeroina del giorno per il filorusso ...C'è il tema dell': spinosissimo, ma non si capisce come " al di là di irrigidimenti pure ... Dice benequando segnala che la sua abrogazione con un tratto di penna rischierebbe di crearci ...

Ultimo'ora: Ucraina: Schlein, 'cambio linea Pd non c'è mai stato' La Svolta

Roma, 26 giu (Adnkronos) – Un cambio di linea del Pd sull’Ucraina “non c’è mai stato. Da marzo dell’anno scorso, prima di riscrivermi al Pd, ho sempre sostenuto l’auto difesa del popolo ucraino. Non h ...Roma, 26 giu (Adnkronos) – “Guardiamo da vicino con preoccupazione agli ultimi avvenimenti in Russia. Un dato è certo: Putin ne esce indebolito. Il Pd continuerà a supportare l’Ucraina, che si sta dif ...