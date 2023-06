(Di lunedì 26 giugno 2023) Washington, 26 giu. (Adnkronos) - Un filmato geolocalizzato pubblicato ieri mostra le forze armate diche si allontanano a sud da Mosca, vicino alla città di Voronezh e "mostra presumibilmente le forze diche tornano ai campi di addestramento nel sud della Russia. Il fatto chestia tornando ai propri campi di addestramento con equipaggiamento militare indica che ilintende mantenere almeno alcuni elementi dipiuttosto che cercare di smobilitarli immediatamente, sebbene il futuro del comando e della struttura organizzativa dinon sia chiaro". Lo scrive l'Institute for the Study of War (Isw). "Il 25 giugno - prosegue l'Isw - il capo del comitato per la difesa della Duma di Stato russa Andrei Kartapolov ha annunciato che la Duma di Stato sta ...

Ucraina: Isw, 'gruppo Wagner verrà ancora impiegato dal Cremlino' Il Dubbio

