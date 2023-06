Ucraina | incontro segreto in Danimarca per favorire negoziati a luglio

Mentre il CRM Act è un primo passo molto importante, il nostrodi oggi ci offrirà l'... La guerra di aggressione della Russia contro l'e la pandemia di Covid - 19 - si legge nella nota -...Si fa riferimento a uninternazionale sull'che si è svolto sabato a Copenaghen in condizioni di massima riservatezza. All', richiesto da Kiev, hanno partecipato diplomatici ......della Difesa Sergei Shoigu è stato in visita nella regione di Belgorod al confine con l'... Il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha sottolineato in undi governo l'importanza in ...

Putin parla in un video, Shoigu visita le truppe: prime apparizioni dopo la rivolta della Wagner - Lavrov: gli Usa assicurano di non essere coinvolti nel tentato golpe - Lavrov: gli Usa assicurano di non essere coinvolti nel tentato golpe RaiNews

Anche il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu è riapparso pubblicamente dopo l'ammutinamento, facendo visita alle truppe in Ucraina, ma è mistero sulle immagini. Riappare anche Vladimir Putin dop ...Più che Lukashenko sarebbe stato lui a mediare fra lo zar e Prigozhin. Ritratto della guardia del corpo e governatore di Tula che salvò il ...