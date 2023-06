Ucraina | dubbi sulla controffensiva ma c’è un colpo di scena

(Di lunedì 26 giugno 2023) Respinti più di dieci attacchi in solo 24 ore. È questo il bilancio della, due giorni dopo il tentativo di golpe portato avanti dal gruppo mercenario Wagner. Un’avanzata che, nei fatti, non sta andando come previsto sia dai vertici di Kiev, che da quelli dell’alleanza atlantica. Questo sabato, era lo stesso Zelensky ad ammettere come lastesse andando “più lenta del previsto”, per poi arrivare alle rivelazioni della Cnn, la quale ha invece affermato che anche Washington sarebbe particolarmente delusa dei risultati fino ad ora ottenuti. La situazione sul campo I russi continuano a difendere le proprie conquiste intorno alla regione del Donbass, ed è direttamente il ministero russo a dichiarare che l’esercito ha respinto attacchi della resistenzain quattro aree in prima ...

sul video . Il leader di Wagner sotto inchiesta . La visita ai soldati russi. Secondo ... citata dal Guardian, il ministro della Difesa Sergei Shoigu avrebbe visitato le truppe russe inIl Washington Post avanza dei: "Mentre l'lancia la sua tanto attesa controffensiva contro gli occupanti russi radicati, sia Kiev che i suoi sostenitori sperano in una rapida ......febbraio e ottobre e i monumenti innalzati in Russia ai generali bianchi lasciano pochi. ... nemmeno in autunno furono rafforzati i confini tra L - DNR e: da parte dell'esercito ' non ci ...

Russia, la diretta - Shoigu ricompare e visita le truppe in Ucraina ... Il Fatto Quotidiano

Blogger militari russi hanno messo in dubbio i tempi della visita al fronte del ministro della Difesa Sergei Shoigu, apparso in un video diffuso oggi ...Il video diffuso dal ministero della Difesa russo solleva gli interrogativi di alcuni blogger russi, che ne mettono in dubbio la veridicità ...