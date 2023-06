Ucraina | bombe sulla regione di Sumy | ferito un civile

Un civile è rimasto ferito durante i bombardamenti russi di ieri nella regione di Sumy, nell'orientale: lo ha reso noto l'Amministrazione militare regionale, come riporta il Kyiv Independent. Negli attacchi sono stati colpiti i comuni di Nova Sloboda, Bilopillia, Myropillia, Shalyhyne,...... chi vedeva alle porte il ribaltamento del fronte di guerra incon l'avanzata vittoriosa di ...di risolvere una crisi grave come quella di ieri in Russia senza lanciare tonnellate die ...Retrenchment e Pivot to Asia , Brexit, Donald Trump, guerra in. I rapporti tra Cina e USA ... Allora, l' appeasement venne seppellito sotto letedesche che segnarono l'inizio della Seconda ...

Mosca non ferma i raid notturni sull'Ucraina, bombe anche vicino a Zaporizhzhia: il segnale del Cremlino dopo il golpe ... Open

Un civile è rimasto ferito durante i bombardamenti russi di ieri nella regione di Sumy, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto l'Amministrazione militare regionale, come riporta il Kyiv Independent.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...