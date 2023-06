Ucraina | Berlino | ' prematuro inviare missili da crociera a Kiev'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023), 26 giu. (Adnkronos/Dpa) - La Germania non è ancora pronta adaa lungo raggio innonostante le ripetute richieste dei funzionari ucraini. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. "Per quanto riguarda le armi a lungo raggio, voglio ripetere molto chiaramente che siamo ancora in una posizione cauta, proprio come i nostri partner statunitensi. Al momento non è cambiato nulla nella nostra valutazione", ha spiegato Pistorius al vertice Nato di Vilnius, in Lituania. L'ha richiestodaTaurus alla Germania alla fine di maggio. Ma la Germania rimane cauta nel consegnareche potrebbero colpire la Russia, nonostante gli impegni ucraini a non usare ...