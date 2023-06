Ubriaco e drogato alla guida del bus per la gita dei bimbi di una scuola dell’infanzia

... uccisa a 3 anni, lanciata dal balcone di casa di un alloggio di via Milano 18, secondo i pm da un uomo, alterato enel gennaio del 2022. "La piccola era già scampata alla morte all'...Stava per mettersi alla guida del bus che era in partenza per la gita scolastica con a bordo i piccoli alunni di una scuola materna di Ciampino , in provincia di Roma, nonostante fosseed avesse anche assunto droga . A scoprirlo, e fermarlo in tempo, sono stati i controlli della Polizia locale di Ciampino, che hanno effettuato una serie di verifiche sul mezzo poco prima ...Aveva sul sedile accanto al volante una bottiglia di birra semivuota. E aveva assunto droga, poco prima di mettersi alla guida di uno scuolabus che doveva potare in gita dei bambini di una scuola ...

Ubriaco e drogato alla guida del bus per la gita della materna Repubblica Roma

«Mohssine Aznar Un mostro che lanciato la piccola Fatima dal quinto piano per una vendetta trasversale. Voleva punire la sua compagna, mamma della piccola, perché si lamentava che fosse drogato e il ...Ubriaco e drogato prima di mettersi alla guida di un pullman, con tanto di bottiglia semivuota accanto a sé. Autobus con il quale l'autista avrebbe dovuto accompagnare i bambini di una scuola materna ...