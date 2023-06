Ubriaco e drogato alla guida del bus per la gita dei bambini dell’asilo

(Di lunedì 26 giugno 2023) Stava per mettersidel pullman per accompagnare idi una scuola materna a unacompletamentee persino. Per fortuna è stato fermato in tempo e il viaggio non è mai iniziato, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere disastrose. A interrompere laci hanno pensato gli agenti della polizia locale di Ciampino, che hanno fermato la corsa dell’uomo, salvaguardando così i piccoli passeggeri e i docenti che li avrebbero accompagnati. Idi una scuola materna di Ciampino sono poi potuti partire con un altro conducente. L’uomo accanto al sedile aveva una bottiglia di birra semivuota. Dai controlli, poi, è venuto fuori che aveva anche assunto droga. Per fortuna gli agenti della Polizia locale hanno ...

Ubriaco e drogato alla guida del bus per la gita della materna Repubblica Roma

