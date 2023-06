Tutto quello che c’è da sapere sull’Atalanta Under 23

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 26 giugno 2023) Manca ancora la formalizzazione ufficiale, ma si va verso la conferma definitiva che l’Atalanta diventerà la seconda società calcistica italiana, dopo la Juventus, ad avere una seconda squadra che militerà nei campionati professionistici. Restano ancora incertezze sul nome, sull’allenatore e sulla composizione della rosa, mentre alcuni punti sono più chiari: da chi se ne occuperà lato dirigenziale allo stadio. Ecco le cose essenziali da, punto per punto, sulla nuova Atalanta che potrà nascere. In che serie giocherà L’Atalanta23 giocherà in Serie C. Ancora da definire in quale dei tre gironi, anche se le voci parlano di un possibile inserimento nel gruppo B. A rendere possibile l’iscrizione non è tanto la mancata presentazione della domanda di iscrizione del Pordenone, che viene sostituito alla pari dal Mantova (retrocesso nel playout ...