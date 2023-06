Turista incivile scrive il suo nome sul muro del Colosseo con le chiavi di casa

Ancora un episodio di vandalismo e inciviltà ai danni del patrimonio artistico italiano. Questa volta è il turno del Colosseo a Roma. Unha scritto nel muro, utilizzando un mazzo di chiavi, il nome Hayley. Ora rischia una multa molto salata. 26 giugno 2023Cappellino in testa, cellulare all'orecchio, un uomo è stato beccato a passeggiare nel bel mezzo delle saline del parco di Molentargius, nella porzione di Cagliari. La denuncia arriva dal Gruppo d'...Ilha poi aggiunto: "Ho detto a quella persona, che aveva in bella mostra un tesserino ... una dipendente possa comportarsi in questo modoe non professionale. La nostra associazione, ...

