Tuffi | Giochi Europei 2023 oggi | orari lunedì 26 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di lunedì 26 giugno 2023)26, nuova giornata di gare per iin questi. La Diving Arena di Rzeszow (Polonia) sarà teatro di tante sfide e quest’ilprevede preliminari/Finale dellamaschile dal metro e la Finale del sycro femminile dal trampolino tre metri. LA DIRETTA LIVE DEIAIALLE 10.00, 16.00 E 18.00 L’Italia, a questo punto della competizione, ha conquistato sei medaglie e ieri è arrivato anche l’oro, con qualificazione olimpica, per Chiara Pellacani dal trampolino tre metri. Una grande prestazione per lei, che sogna di replicare quest’nella prova in coppia con Elena Bertocchi, ...

Una strepitosa Chiara Pellacani vince la finale femminile dal trampolino 3 metri deiaiEuropei di Cracovia 2023 e conquista la carta olimpica . Giornata da incorniciare per l'azzurra, che disputa una gara fantastica e ottiene una meritata medaglia d'oro . Grazie a questo ...Sorride l'Italia Team alla Rzeszow Arena, sede delle gare diaiEuropei di Cracovia. Riccardo Giovannini e Eduard Timbretti Gugiu hanno conquistato la medaglia d'argento nella finale del sincro 10m. La coppia azzurra ha totalizzato 388.83 punti, ...La diretta live della finale femminile dal trampolino 3 metri deiaiEuropei di Cracovia 2023 : al via dodici atlete tra cui l'azzurra Chiara Pellacani , brava a superare le qualificazioni. In palio tre prestigiose medaglie, ma soprattutto un pass ...

LIVE Tuffi, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: attesa per Tocci e Marsaglia, azzurri per stupire dalla piattaforma syncro OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei tuffi ai Giochi Europei 2023. La squadra azzurra vuole ampliare ulteriormente un bottino gi ...Oggi, lunedì 26 giugno, nuova giornata di gare per i tuffi in questi Giochi Europei 2023. La Diving Arena di Rzeszow (Polonia) sarà teatro di tante sfide e quest'oggi il programma prevede preliminari/ ...