Tuffi | Giochi Europei 2023 | Giovanni Tocci in Finale dal metro con il miglior punteggio! 6° Marsaglia

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023) Calato il sipario sui preliminari della gara maschile dal trampolino da unnella Diving Arena di Rzeszow (Polonia), sede delle gare deiin questa edizione dei. Nella competizione multisportiva che ingloba anche i campionati continentali della disciplina in questione, l’Italia ha puntato le proprie fiches sue Lorenzo, bronzo e argentoa Roma in questa particolare specialità (non olimpica). Grande prestazione diche ha concluso in vetta alla graduatoria delle sei rotazioni mattutine. Il calabrese ha saputo esprimere grande continuità, trovando punteggio confortanti in vista dellaha iniziato con un buon ...