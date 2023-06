TS – “Mi ha completato | ora sono più maturo”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 26 giugno 2023) 2023-06-26 16:21:09 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: TBILISI (Georgia) – “Da quandoal Toro mi sento maturato come ragazzo e come calciatore e devo dire grazie anche al mister: quando ho avuto la possibilita? di trasferirmi ero un po’ scettico sul modulo, non mi sentivo adeguato, invece Juric mi hacome calciatore“: così il centrocampista del Torino, Samuele Ricci, impegnato all’Europeo Under 21. “Abbiamo sensazioni positive, almeno guardando a come ci siamo allenati e a quanto siamo uniti fuori dal campo – continua il classe 2001 – siamo carichi e abbiamo lavorato alla grande: ormai siamo un gruppo che si conosce da tempo”. Torino, prove di blindatura per Ricci Guarda la gallery Serie A, la top 11 degli U23: due juventini e due obiettivi bianconeri Torino, Ricci e la passione per l’Africa Infine, Ricci ...