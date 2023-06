Truffe online nella scelta delle mete estive La Polizia di Stato | “Ecco come evitare spiacevoli sorprese”

(Di lunedì 26 giugno 2023)Postale e Airbnb , portaledi case vacanza, rinnovano la loro collaborazione per gli utenti che scelgono la prenotazionevacanze. Testimonial dell’iniziativa Marco Camisani Calzolari. Sempre più persone scelgono di organizzare in totale autonomia le vacanze, e questa tendenza ha attirato purtroppo l’attenzione dei malintenzionati, facendo aumentare il rischio di imbattersi...

Buona la partecipazione dei cittadini, che hanno gradito e ringraziato per i consigli ricevuti sugli argomenti trattati dai militari: si è parlato diin presenza e furti . La ...È arrivata la bella stagione e con essa rifioriscono vecchi tentativi diche, nei mesi più caldi dell'anno, trovano il terreno più fertile. Nelle ultime settimane la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Brescia ha infatti registrato il ritorno di ...Certenon passano mai di moda e periodicamente tornano a circolare con minime differenze e qualche ... più che la truffa in sé, è l'incapacità delle grandi piattaformedi filtrare gli ...

Brescia, boom di truffe online: attenzione alla vendita di attrezzature da giardino. I consigli degli esperti IL GIORNO

Il Testimonial della campagna è Marco Camisani Calzolari, che si e’ messo a disposizione gratuitamente, in quanto collabora già con la Polizia di Stato sul tema delle truffe online. “I tentativi di ...All’incontro ho preso parte il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Senigallia, Francesca Romana Ruberto, insieme al comandante della stazione di Senigallia Lgt.C.S. Basili. C’è stata una buona ...