Trieste | incendio in casa | trovata morta una donna

(Di lunedì 26 giugno 2023)in un appartamento al quarto piano di una palazzina di via Di Vittorio, a. Le volanti della polizia sono intervenute per dare ausilio ai vigili del fuoco impegnati nello spegnimento delle fiamme: lo stabile è stato evacuato ma, all’interno dell’abitazione, è stato ritrovato il cadavere di una, italiana, di 51 anni. La vittima era la madre di un 33enne che è stato messo in salvo e trasportato a Cattinara () in codice giallo. Ancora sono in corso le indagini sulle cause del rogo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Feriti gravi ricercatrice e studente, morta una donna Il figlio della vittima ha 33 anni ed è stato soccorso dai Vigili del fuoco, poi portato in pronto soccorso all'ospedale di ...in un appartamento al quarto piano di una palazzina di via Di Vittorio, a. Le volanti della polizia sono intervenute per dare ausilio ai vigili del fuoco impegnati nello spegnimento ...... indagini in corso per determinare le cause Unè scoppiato in un appartamento al quarto piano di una palazzina a. Le autorità, compresi i vigili del fuoco e la polizia, sono ...

Trieste, incendio in appartamento: morta una donna, ferito il figlio TGCOM

A Trieste una donna è morta in seguito a un incendio nel suo appartamento al quinto piano di uno stabile di 11 piani ...TRIESTE - Dramma a Trieste nel rione di Poggi Sant'Anna dove una donna è morta e suo figlio ricoverato in ospedale. E' il bilancio di un incendio divampato in un appartamento. Secondo le prime informa ...