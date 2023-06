Tribunale europeo dei brevetti | Tajani | “A Milano la sede della terza sezione”

(Di lunedì 26 giugno 2023) "sarà ladeldei(Tub). Il comitato amministrativo del Tub, infatti, ha appena approvato ufficialmente la decisione. Una buona notizia per l'Italia e un riconoscimento per", ha annunciato su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio

Formalizzata la terza sede del Tribunale europeo dei brevetti a ... EuNews

Il Tribunale unificato dei brevetti è una nuova corte internazionale con giurisdizione sui brevetti unitari e sui brevetti europei. E ...Roma, 26 giu - Milano sarà la sede della terza sezione del Tribunale europeo dei brevetti(TUB). Il comitato amministrativo del TUB, infatti, ha appena approvato ufficialmente la decisione. Lo ha fatto ...