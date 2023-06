Tredicesima e straordinari | taglio delle tasse con la riforma fiscale | cosa cambierà

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 26 giugno 2023) Riduzionesu, ma anche stabilizzazione delal cuneoe dell’aumento del tetto dei fringe benefit: sono queste alcunemisure del governo previste per la nuova, per le quali però è necessario trovare le coperture nella prossima Legge di Bilancio. “Il lavoratore dipendente deve essere aiutato, noi guardiamo al lavoratore dipendente con la stessa attenzione con cui guardiamo alle imprese e agli autonomi“. Queste le parole del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, all’assemblea di Assonime. Il viceministro ha poi proseguito: “in aggiunta alle deduzioni per la formazione e ai fringe benefit, ...