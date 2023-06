Travolta da un' onda nel Ravennate | morta la bimba di 7 anni

(Di lunedì 26 giugno 2023) Non ce l'ha fatta Isabel Zanichelli, la bambina di 7che ieri era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dopo un principio di annegamento verificatosi in ...

