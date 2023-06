Trattato sull’inquinamento da plastica | a che punto siamo

(Di lunedì 26 giugno 2023) La questione dell’inquinamento causato dallaè di portata globale e genera gravi danni all’ambiente terrestre e marino, con conseguenze negative anche per la salute umana. Affrontare questo problema in modo efficace richiede interventi tempestivi e di portata mondiale. La questione è stata dibattuta durante la seconda sessione dei negoziati del Comitato intergovernativo di negoziazione (INC-2) tenutasi a Parigi all’inizio di giugno. Durante tale sessione, si è discusso dell’elaborazione di un accordo internazionale legalmente vincolantedaentro il 2024.: un doppio volto tra benefici e danni ambientali Laè tra i materiali più diffusi e utilizzati al mondo, e ha aperto grandi opportunità nella ricerca e nello sviluppo di nuovi materiali in ...

