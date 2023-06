Transizione energetica - Benchmark Minerals | Solo per le batterie servono oltre 500 miliardi di dollari

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 26 giugno 2023)ha diffuso nuove stime sugli investimenti necessari per tenere il passo della prevista. In particolare, stando all'ultima ricerca dell'azienda di consulenza specializzata nel comparto minerario, l'industria delledovrà investire, a livello globale, almeno 514di(quasi 472di euro al cambio attuale) lungo l'intera catena di approvvigionamento per soddisfare la domanda attesa per il 2030 e 920dientro il 2035: la produzione di accumulatori agli ioni di litio, per esempio, è previsto arrivi alla fine del decennio fino a 3,7 TWh, quasi il quadruplo rispetto al Terawattora atteso per quest'anno, e la maggior parte della crescita ...