Tragedia Titan | il problema non sono i ricchi ma la sete di scoperta

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 26 giugno 2023) Esiodo nella Teogonia chiama la divinità primordiale del Mare “Pontos”, un termine che richiama l’italiano “ponte”. Per i greci il mare era infatti un elemento di unione, era la distesa dinanzi al porto da cui salpare per scoprire il mondo e poi tornare in patria più “” nei denari ma soprattutto di esperienza. Come avrebbero voluto le vittime del, il piccolo sommergibile distruttosi pochi giorni fa a 3.800 metri di profondità in prossimità del relitto delic nelle gelide acque che bagnano il Canada. Molti siinterrogati sulle ragioni della, sisoffermati sul destino avverso che ha colpito questi “esploratori” rievocando la maledizione delic. Giorni di polemiche a cui si è aggiunto il delirio di Elly Schlein contro il massiccio ...