Tragedia dopo il concerto di Tiziano Ferro | muore in un incidente

(Di lunedì 26 giugno 2023) SOCIAL. Una giovane di 26 anni, Martina Ventura, originaria di Marcetelli, un piccolo paese della provincia di Rieti, ha perso la vita in un tragicostradale a Roma. La ragazza era appena tornata da uno dei suoi cantanti preferiti,aver assistito al suoallo stadio Olimpico. Purtroppo, la serata di gioia e divertimento si è trasformata in una. Leggi anche:Casal Palocco, parla il parroco: come sta la mamma di Manuel Leggi anche: Alex Britti, cos’è successol’a Casal Palocco: il racconto choca Roma: ragazzain unL’è avvenuto nella notte tra sabato e ...

Una tragica notizia arrivail concerto di Tiziano Ferro: Martina Ventura, una giovane donna di soli 26 anni, è morta sul colpo. Il suo fidanzato è rimasto ferito ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ...della propria auto per recarsi nella bellissima riserva naturale di Torre Guaceto diventa anno...Ad aprile, un simile dispositivo ha permesso a tre turisti di evitare una possibileaver rischiato di annegare in una piscina naturale negli Stati Uniti. Questi episodi evidenziano come ...

Veronica Benedetti, morta nell'incidente dopo il raduno d'auto d ... LA NAZIONE

Secondo la Bbc la Guardia costiera greca poteva evitare la strage di Pylos, in cui sono morti 82 migranti ma che conta ancora 500 dispersi.Claudio e Barbara Tucci hanno voluto ringraziare quanti sono stati vicini alla famiglia in questi giorni devastanti, dopo la perdita del loro cara ...