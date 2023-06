Tragedia a Casal Palocco | gli amici del guidatore avevano chiesto di rallentare la velocità più volte

(Di lunedì 26 giugno 2023) Emergono nuovi dettagli sull’incidente che ha portato alla morte del piccolo Manuel Proietti, la Lamborghini viaggiava ad unasuperiore di 70Kmh rispetto al limite consentito in quella strada, piùMatteo Di Pietro era stato ripreso verbalmente dagliall’interno del SUV per laeccessiva L’ incidente stradale avvenuto a, nella periferia di Roma, ha causato la morte del giovane Manuel Proietti. Nuovi dettagli emergono riguardo al tragico evento che ha sconvolto la comunità. Il veicolo coinvolto nell’incidente era un SUV Lamborghini, guidato da Matteo Di Pietro, noto youtuber. Secondo le indagini dei carabinieri e della polizia locale, il SUV viaggiava a unaestremamente elevata, oltre i 124 km/h, “immediatamente ...

I ragazzi diPalocco, gli youtuber che hanno causato la morte del piccolo Manuel, sono ... Deve invece essere occasione perché si possa trarre spunto da questanon solo per un nuovo ...Palocco: il principale responsabile è indicato nelle famiglie dei ragazziDa giorni non si parla d'altro. Ed è giusto così. Mi riferisco alladiPalocco, borgata di Roma, dove un bimbo di cinque anni è stato ucciso, la sorellina di tre e la mamma ferite in modo grave, da un gruppo di ragazzi che, alla guida di una fuoriserie, ...

Tragedia di Casal Palocco. I genitori degli youtuber: «È stata solo ... Il T Quotidiano

Secondo il Gip nell'incidente di Casal Palocco l'auto dei TheBorderline viaggiava a una velocità di 124 km/h. Le parole della mamma di Manuel Proietti.Le ultime notizie da Roma: per il Gip Di Pietro deve restare agli arresti, la Lamborghini il giorno dell'incidente a Casal Palocco viaggiava a 124 km orari ...