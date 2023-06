Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 giugno 2023) Luceverdedevo ben trovati dalla redazione su Grande Raccordo Anulare e continui spostamenti l’ora di punta sulla carreggiata esterna qual allenamenti e chiudi atterrati traFiumicino e all’uscita diSud spiaggia rallentati sempre caso diintenso Anche sulla carreggiata interna della Cassia bis è l’uscita per la via Salaria proseguendo interna ilrallentato tra Nomentana e la via Prenestina trafficata la tangenziale est e tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni un incidente nelal Tuscolano in via Papiria all’incrocio con via Marco Fulvio Nobiliore trafficate e poi via di Tor Carbone via Erode Attico verso la Appia Pignatelli 2020 sulla via Ardeatina tra via delle Sette Chiese via distanza Basiano e rallentamenti e code poi ...