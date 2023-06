Traffico Roma del 26-06-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare continuano gli spostamenti dell’ora di punta sulla carreggiata esterna tra laFiumicino la Tuscolana si viaggia rallentati sempre a causa delintenso Anche tra Cassia bis e Prenestina migliorano le condizioni di viaggio sul tratto Urbano della A24 uscita dain particolare dopo la risoluzione dell’ incidente tra Tor Cervara Il Gra consuetosulla Tangenziale Est direzione stadio così come accade su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria per chi arriva da all’Olimpico trafficate in uscita dalla capitale Flaminia e Colombosulla Pontina in questo caso in direzione delle lastre Spinaceto il raccordo anulare siamo ora sulla via del mare dove ...