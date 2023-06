Traffico Roma del 26-06-2023 ore 17 | 30

(Di lunedì 26 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione lungo la carreggiata esterna perintenso si viaggia rallentati tra l’ostiense la Tuscolanain senso anche in interna Come di consueto tra Cassia bis Prenestina Maggiore prudenza sul tratto Urbano della A24 qui per la presenza di un incidente si viaggia in coda tra la tangenziale Est e lo svincolo di Tor Cervara verso il gran spostamenti dell’ora di punta su via della Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione San Giovanni e nella capitale torna il 15 e il 16 luglio il campionato mondiale di Formula e il tracciato del circuito automobilistico È stato disegnato sulle strade dell’EUR per la battimento della pista ricordiamo le chiusure notturne dalle 20:30 alle 5:30 che interessano il quartiere con modifiche per i percorsi delle ...

...del circuito Da sabato 24 giugno è iniziato l'allestimento del circuito per l'E - prix di. I ... Dal 10 lugliobloccato invece in via Ciro il Grande. Concomitante al divieto di circolazione ...... Giusy Caminiti, sarà presto ricevuta adal Ministro Salvini; senz'altro in ritardo - va ... dalpesante, dalla sua strumentalità alle esigenze del trasporto: 1) Nuovi approdi a Sud, ...La notizia, se non fosse che sta generando un certo allarme, sarebbe di per sé anche curiosa. "Fiumicino, emergenza gatti sulle piste dell'aeroporto:aereo a rischio". Così, nelle ultime ore, titolano diversi quotidiani cartacei e online, non soltanto della Capitale. Accade, infatti, che la nutrita presenza di decine di felini, sicuramente ...

Roma, traffico sulla Pontina. Ironia sui social dei pendolari: «Spritz tutti i giorni dopo le 19.00» ilmessaggero.it

Si chiamava Martina Ventura. E’ lei la vittima del tragico incidente avvenuto in Via della Pisana ieri mattina, poco prima delle 6.30. Uno schianto terribile, avvenuto contro un muro all’altezza di Vi ...Servirebbero più licenze nelle grandi città ma per i tassisti sono fumo negli occhi. Intanto le code s'allungano e a Roma addirittura chiude il servizio ...