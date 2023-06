Traffico Roma del 26-06-2023 ore 16 | 30

(Di lunedì 26 giugno 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... Giusy Caminiti, sarà presto ricevuta adal Ministro Salvini; senz'altro in ritardo - va ... dalpesante, dalla sua strumentalità alle esigenze del trasporto: 1) Nuovi approdi a Sud, ...La notizia, se non fosse che sta generando un certo allarme, sarebbe di per sé anche curiosa. "Fiumicino, emergenza gatti sulle piste dell'aeroporto:aereo a rischio". Così, nelle ultime ore, titolano diversi quotidiani cartacei e online, non soltanto della Capitale. Accade, infatti, che la nutrita presenza di decine di felini, sicuramente ...... Pescara, Ortona, Vasto, attribuendo a ciascuno una precisa finalità nelpasseggeri, merci ... così com'è strategico il potenziamento del collegamento ferroviario verso. Oggi Pescara vive ...

Roma, traffico sulla Pontina. Ironia sui social dei pendolari: «Spritz tutti i giorni dopo le 19.00» ilmessaggero.it

Si chiamava Martina Ventura. E’ lei la vittima del tragico incidente avvenuto in Via della Pisana ieri mattina, poco prima delle 6.30. Uno schianto terribile, avvenuto contro un muro all’altezza di Vi ...L'assessore alla Mobilità: «Credo che entro luglio la Regione e l'Arpa potranno rispondere sulla riduzione dei due inquinanti più importanti cioè Pm10 e il biossido d'azoto» ...