Traffico Roma del 26-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 giugno 2023) Luceverdetrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare ilrallenta in carreggiata interna tra Casilina e l’appia in esterna rallentamenti tra Laurentina e l’uscita persud ci spostiamo al Portuense dov’è l’incidente rallenta ilin via Vincenzo Statella siamo all’altezza di via Giovanni Battista Falcone e rallentamenti poi in via Tiburtina 3 via Raffaele Majetti e via del Casale di San Basilio chiusa la via del Mare per lavori di potatura siamo all’altezza di via Salvino sernesi in direzione di Ostia un incidente nelBasilea Ostiense in prossimità di via di Decima verso il centro città ci si sposta Dov’è sempre per un incidente illenta in Corso Duca di Genova all’incrocio con via Pietro Ercole Visconti per i dettagli di queste date ...