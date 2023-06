Traffico Roma del 26-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sulla tangenziale est un incidente proprio kakute tra via delle Valli e Corso di Francia verso la galleria Giovanni XXIII in zona Eur per un altro incidente chiusa temporaneamente via Ostiense all’altezza di via Monte Finocchiointenso poi sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta tra Casine a Piene esterna tra salario e Trionfale code sul percorso Urbano della A24 verso la tangenziale a partire dall’uscita Portonaccio per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità