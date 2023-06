Traffico Roma del 26-06-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul grande raccordo anulare Siete ancora in carreggiata interna tra Casilina e Laurentina in esterna si rallenta tra Prenestina e Tiburtina aNord trafficate le vie Salaria Flaminia rispettivamente da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe dal raccordo a via dei due punti code anche in tangenziale Tra Batteria Nomentana Corso di Francia direzione Stadio Olimpico sullaFiumicino ilrallenta dal raccordo Cappellaccio verso l’Eur trafficata anche via Aurelia da via dell’acquafredda a via Nicola Lombardi Direzione Piazza Irnerio per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione ...