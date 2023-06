Tour de France 2023 | ufficializzata la formazione della INEOS Grenadiers Torna Egan Bernal

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023) Prosegue l’avvicinamento alde: sabato 1 luglio comincerà la Grande Boucle e in questo lunedì diverse squadre stanno svelando le carte e annunciando quelle che saranno le formazioni che prenderanno il via da Bilbao, nella Grand Départ dai Paesi Baschi, in Spagna. E’ arrivata da poco l’ufficializzazionesquadrae la notizia più importante riguarda il ritorno di, che in giornata aveva preannunciato di essere al via di questo. Il colombiano, vincitore in Francia nel 2019,a correre per la prima volta dal 2020 il: in quella occasione aveva dato forfait a causa di problemi alla schiena.non è in grandissima ...