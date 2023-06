Tour de France 2023 | programma | le date delle 21 tappe | dove vederlo in tv e streaming

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’attesa è ormai quasi finita. Siamo entrati ufficialmente nella settimana che darà il via alla 110a edizione delde. La corsa transalpina è come sempre l’evento più atteso e prestigioso dell’intero calendario del ciclismo su strada e ci offrirà tre settimane di incredibile spettacolo. Grand Depart insabato 1° luglio da Bilbao, nella regione dei Paesi Baschi, in Spagna per un viaggio di 21che si concluderà domenica 23 luglio sugli Champs Elysées a Parigi. 20in linea ed una a cronometro per determinare il successore di Jonas Vingegaard nell’albo d’oro. Di seguito ilcompleto delde, con ledi ognunaventuno...

Pogacar, 14 vittorie in 21 giorni di gare in questo 2023, si appresta ora a correre ildedove andrà a caccia del terzo successo dopo quelli del 2020 e del 2021.... autore del libro dal titolo "Sulla cresta dell'onda " Gastone Nencini e quel 1960", in riferimento all'anno di grazia del ciclista toscano, che trionfò aldee giunse secondo al Giro d'...Per il 19enne transalpino, nativo di Bondoufle nell'Ile de, sarà l' esordio assoluto a ... Negli ultimi mesi di, il nuovo prodigio del tennis d'Oltralpe - sicuramente colui sul quale, ...

Tour de France 2023, Italia estinta: sarà record negativo storico di azzurri in gara OA Sport

L'attesa è ormai quasi finita. Siamo entrati ufficialmente nella settimana che darà il via alla 110a edizione del Tour de France. La corsa transalpina è come sempre l'evento più atteso e prestigioso d ...I campionati nazionali si trasformano nel dominio dei due fuoriclasse, entrambi al primo successo nella prova in linea del loro Paese. Lo sloveno bissa il titolo della crono, il belga riscrive ancora ...