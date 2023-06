Tour de France 2023 | i convocati dell’Astana Qazaqstan Spazio a Gianni Moscon e Mark Cavendish

(Di lunedì 26 giugno 2023) Inizio di stagione non del tutto convincente per l’Astanache proverà a rialzare la testa aldeche scatterà nel fine settimana in Spagna. La compagine kazaka ha annunciato la sua lista di otto corridori al via: non ci sarà un vero e proprio uomo di classifica, ma sarà una compagine che andrà sicuramente a caccia di tappe. La stella è ancora, che ha salvato in quel di Roma il bottino della banda di Vinokourov al Giro d’Italia. Con lui l’altro capitano è il campione nazionale Alexey Lutsenko. Anche un corridore italiano al via,, che vuole ritrovare la gamba dei giorni migliori. Poia Cees Bol, David De La Cruz, Luis León Sánchez, Harold Tejada e Yevgeniy Fedorov. Foto: Lapresse

Egan Bernal parteciper alla 110esima edizione delde. Il vincitore del 2019 torna quindi alla Grande Boucle, che prender il via sabato a Bilbao, a tre anni dall'ultima partecipazione e dopo il terribile incidente in allenamento di inizio .L'obiettivo è quello di vestirla sino a Parigi e conquistare così il suo terzode, dopo quelli vinti nel 2020 - 2021 e dopo il secondo posto alle spalle di Vingegaard lo scorso anno. "Il ...C'è Giulio Ciccone tra i convocati della Trek - Segafredo per ilde2023 . I Campionati italiani non sono andati come avrebbe voluto il corridore abruzzese, che però punta a proseguire l'eccellente stagione facendo classifica alla Grande Boucle e magari ...

