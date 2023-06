Tour de France 2023 | gli otto corridori della Trek-Segafredo C’è Giulio Ciccone

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023) Nonostante i Campionati Italiani non siano andati come previsto,sarà sicuramente la punta di diamante dello scarno schieramento tricolore alde. Una stagione eccellente fino ad ora per l’abruzzese che da quanto dichiarato non dovrebbe giocarsi le sue chances per la classifica generale alla Grande Boucle, puntando dunque alle tappe e magari alla Maglia a Pois. La nuova Lidl-ha annunciato gliuomini per la corsase: il capitano dovrebbe essere il danese Mattias Skjelmose, con ambizioni anche di podio. Poi spazio a Mads Pedersen per le volate. Uomini di qualità anche Jasper Stuyven, Alex Kirsch, Quinn Simmons, Juanpe Lopez e Tony Gallopin. Foto: Lapresse