Torta magica alle fragole con il latte condensato | guarda che meraviglia!

Leggi su donnaup

(Di lunedì 26 giugno 2023) Laè una bontà. Morbida e golosa, invitante e appagante ha un impasto che si scioglie in bocca. La sua presentazione a quadrotti, poi, la rende perfetta per un buffet di festa: che sia per una domenica in compagnia, per un compleanno o per un fine cena con gli amici di sempre, vi farà fare un figurone. Ila guarnizione finale, regala un retrogusto alla vaniglia indimenticabile e come per magia si fonde con gli ingredienti arricchendoli di note profumatissime ed equilibrate. Ora solo a descrivervela, a noi è salita l’acquolina. Non perdiamo altro tempo! Mettiamoci al lavoro, si comincia!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: 4 ...