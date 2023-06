Torna il caldo africano con l’anticiclone Scipione | ma non durerà | previsioni meteo

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) –è pronto a riprendersi l'Italia. Leparlano di una nuova, seppur veloce ondata didopo il passaggio temporalesco (flash storm) dei giorni scorsi su alcune regioni e il successivo abbassamento delle temperature. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it avvisa che fino a martedì tornerà a fare moltosu tante regioni, soprattutto centro-settentrionali. La nuova fiammata africana delinteresserà soprattutto il Nordovest, la Toscana e il Lazio con temperature massime che potrebbero raggiungere i 35-36°C come a Pavia, Firenze, Milano. Fino a 34°C invece a Roma, sul basso Veneto, sul Piemonte, sul ...

Al centro: soleggiato e. Al sud: in prevalenza soleggiato. Martedì 27. Al nord: temporali sparsi dal Triveneto verso le zone pianeggianti centrali. Al centro: bel tempo e clima molto. Al ...È raro che un film ritorni in cima alle classifiche così tanto tempo dopo l'uscita, specialmente neldella stagione cinematografica estiva, eppure l'amichevole Uomo Ragno di quartiere si gode ...Al centro: soleggiato e. Al sud: in prevalenza soleggiato. Martedì 27. Al nord: temporali sparsi dal Triveneto verso le zone pianeggianti centrali. Al centro: bel tempo e clima molto. Al ...

Torna il caldo africano con l'anticiclone Scipione, ma non durerà ... Adnkronos

FOGGIA - L’anticiclone africano Scipione è pronto a riprendersi l'Italia. Le previsioni meteo parlano di una nuova, seppur veloce ondata di ...Torna il caldo africano con l’anticiclone Scipione, ma non durerà: Da mercoledì l’atmosfera diventerà via via più instabile ...