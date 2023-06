Torna il caldo africano con l’anticiclone Scipione | ma non durerà | previsioni meteo

Al centro: soleggiato e. Al sud: in prevalenza soleggiato. Martedì 27 . Al nord: temporali sparsi dal Triveneto verso le zone pianeggianti centrali. Al centro: bel tempo e clima molto. Al ...Un'occasione per soffrire meno il, ma anche per promuovere l'invecchiamento attivo e ..., poi, il pranzo di Ferragosto. L'INTESA La giunta comunale ha approvato una delibera di adesione al ...- Sabato notte, ancora tensioni in . Attorno alle 3 una ventina di giovani hanno iniziato a spintonarsi e picchiarsi. Il tutto sarebbe partito, come spesso accade, per futili motivi. Forse uno sguardo di ...

Previsioni meteo, torna il caldo ma i temporali sono in agguato la Repubblica

Firenze, 26 giugno 2023 – A volte ritornano: come spiega il Lamma nel suo settimanale appuntamento online, l’anticiclone delle Azzorre rifà capolino dalle nostre parti. Il grande assente, l’anticiclon ...Dopo il passaggio temporalesco (flash storm) dei giorni scorsi su alcune regioni e il successivo abbassamento delle temperature grazie a una ventilazione dai quadranti settentrionali, l’anticiclone af ...