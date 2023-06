Torna Fenix | la festa dei giovani FdI Il programma con mezzo governo tranne Meloni | attesa per l’incontro-scontro tra Delmastro e Travaglio

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 giugno 2023) È la quarta edizione di, ladi Gioventù nazionale. Il movimento dei ragazzi e delle ragazze di Fratelli d’Italia, quest’anno, ha avuto le risorse e gli agganci per alzare il livello della kermesse: con iani a guidaree Parlamento, la lista degli ospiti comprende le più alte cariche istituzionali. Dal 29 giugno al 2 luglio, al laghetto dell’Eur, ci sarà il presidente del Senato Ignazio La Russa, numerosi ministri e, forse in collegamento da Bruxelles, la presidente del Consiglio: Giorgia, in quei giorni, sarà impegnata nel Consiglio europeo. Il suo nome non è presente nelufficiale. Nella ricca line-up della convention è previsto, invece, un confronto tra il direttore del Fatto quotidiano, Marco, e il ...